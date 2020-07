L'esultanza di Lapadula in Udinese-Lecce

Alla Dacia Arena fondamentale vittoria dei salentini che vanno sotto con Samir, ma rimontano con il capitano e l’attaccante ex Milan nel finale. Liverani si porta a -1 dal Genoa, crollato a Reggio Emilia col Sassuolo. Al Lecce servirà un successo e una non vittoria dei liguri nell’ultima giornata

Con le unghie e con i denti il Lecce strappa un successo fondamentale alla Dacia Arena e si giocherà la salvezza nell’ultima giornata contro il Genoa. Protagonista assoluto della serata Lapadula che segna il gol della speranza nel finale dopo il botta e risposta nel primo tempo di Samir e Mancosu su rigore. I salentini salgono così a -1 dai liguri che sono crollati 5-0 a Reggio Emilia per mano dal Sassuolo. Nell’ultima giornata a Liverani servirà un successo al Via del Mare contro il Parma e sperare che la squadra di Nicola non vinca contro il Verona a Marassi. Un finale hitchcockiano.

Il tabellino

UDINESE-LECCE 1-2 (primo tempo 1-1)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana (dal 70’ Zeegelaar), Sema; Okaka (dal 54’ Lasagna), Nestorovski. All. Gotti

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz (dal 51’ Meccariello), Lucioni, Calderoni (dal 51’ Dell’Orco); Mancosu (dal 57’ Majer), Petriccione (dall’83’ Tachtsidis), Barak; Shakhov, Falco; Lapadula (dall’83’ Saponara). All. Liverani

Arbitro: D. Orsato

Gol: 36’ Samir, 40’ Mancosu (R), 80’ Lapadula

Assist: De Paul (1-0), Barak (1-2)

Ammoniti: Paz, Calderoni, Donati (L), Sema (U)



La cronaca in 4 momenti chiave

29’ GOL ANNULLATO ALL'UDINESE - Gran cross basso di Ter Avest dalla destra, Nestorovski trafigge Gabriel al volo, ma la posizione dell'attaccante è oltre la linea difensiva dei salentini. Si salva il Lecce

36’ VANTAGGIO DELL'UDINESE - Ha segnato Samir su corner battuto da De Paul. Grande incornata del brasiliano, tutto solo in area di rigore. Si mette male per il Lecce

40’ PAREGGIO DEL LECCE – Becao devia con la mano un cross di Donati dalla destra. Orsato indica il dischetto su cui si presenta Mancosu: il 14° gol in campionato del sardo riporta il match in parità: 1-1

80’ GOL DEL VANTAGGIO DEL LECCE - Ha segnato Lapadula! C'è ancora vita in Salento!!!!! L'ex completa il triangolo con Barak e completa il tap-in battendo Musso. Ora il Lecce è a -1 dal Genoa. Corsa salvezza ancora viva.

MVP

Gianluca LAPADULA - Un gol pesantissimo che tiene vive le speranze salvezza del Lecce. Un tap-in da vero rapace dell'area di rigore. Si muove tantissimo sul fronte d'attacco, a volte a vuoto, ma il suo apporto anche in termini di spinta emotiva è decisivo. Si infortuna per esultare, speriamo non sia nulla di grave

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Marco MANCOSU – Dopo gli errori con Lazio e Genoa, si presenta dal dischetto con il tabellone dietro la porta che segna il 2-0 del Sassuolo contro il Genoa. Il capitano del Lecce calcia con il destro ad incrociare, pallone da una parte e Musso dall'altra. Freddo come il sangue di un cobra, lascia il campo per una brutta botta al costato. Sarà importante recuperarlo per l'ultimo amen contro il Parma

Bocciato. William TROOST-EKONG - Se per un tempo non ha dovuto muovere un dito, nella ripresa perde la marcatura di Lapadula in occasione del gol-vittoria. Errore imperdonabile

Il momento social del match

