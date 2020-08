La società friulana ha annunciato il rinnovo di contratto per il tecnico veneto. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno del 2021. Niente biennale, dunque.

Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l'allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro.

Dopo l'annuncio di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino, arriva un'altra ufficialità in Serie A: l'Udinese ha confermato Luca Gotti fino al 30 giugno 2021, quindi solamente per la prossima stagione e non con un contratto biennale come inizialmente paventato.

La conferma di Gotti, che nell'immediato post-partita di Sassuolo-Udinese sembrava essere una formalità, era stata messa in discussione ad inizio settimana, quando le parti sembravano essersi allontanate e si faceva con insistenza il nome di Leonardo Semplici. Nello specifico il tecnico dei friulani, già vice di Donadoni, Sarri e Tudor, non era convinto al 100% di continuare la sua esperienza in qualità di prima guida. Dubbi evidenemente risolti con la firma che ha prolungato la sua avventura a Udine per un altro anno.

