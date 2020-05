Udinese, Marino: "Far ripartire la Serie A il 13 giugno sarebbe una follia"

Il responsabile dell'area tecnica del club friulano non usa mezzi termini: "Si riprenderebbe dopo sole quattre settimane di allenamento, c'è un rischio di infortuni incredibile. Mercato? Se dovessi fare una valutazione, considerando anche che prima della pandemia il mercato era piuttosto gonfiato, pronosticherei non meno di un 30% di svalutazione delle quotazioni dei giocatori".

"L'Udinese vuole riprendere il campionato, ma in massima sicurezza per gli atleti e tutte le componenti che ruotano attorno alla squadra". Lo ha detto ai microfoni di Domenica Sport, in onda su RadioUno, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino intervenendo nel dibattito sulla ripartenza della Serie A.

Ricominciare il 13 giugno potrebbe creare una problematica. Si riprenderebbe dopo solo quattro settimane di allenamento, c'è un rischio di infortuni incredibile. In Bundesliga già al primo turno c'è stata una carneficina e hanno fatto sette settimane di allenamenti prima di riprendere. Sarebbe una follia ricominciare il 13 giugno

Serie A Serie A, che confusione! Rinviato il via libera agli allenamenti di gruppo DA 3 ORE

Sul mercato

La crisi economica che deriva dalla pandemia non può non riguardarlo. Se dovessi fare una valutazione, considerando anche che prima della pandemia il mercato era piuttosto gonfiato, pronosticherei non meno di un 30% di svalutazione delle quotazioni dei giocatori. Inoltre sarà un mercato basato sugli scambi

Play Icon WATCH Tamponi, Mascherine, docce a casa: come cambiano gli allenamenti in Serie A con la fase-2 00:01:56

Serie A Giuseppe Conte: "Serie A? Per una data certa servono garanzie di sicurezza, ora non ci sono" IERI A 18:58