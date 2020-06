Il centrocampista della formazione friulana era stato costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo della sfida contro il Torino per un infortunio rimediato dopo un contrasto di gioco con Meité. Il giocatore sarà sottoposto a una visita specialistica presso la clinica Villa Stuart di Roma in modo da stabilire il percorso terapeutico.

Brutte notizie dall'infermeria per l'Udinese all'indomani della sconfitta per 1-0 rimediata sul campo del Torino. Rolando Mandragora, come comunica ufficialmente il club friulano, ha infatti rimediato un grave infortunio al ginocchio destro, nel dettaglio la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Il centrocampista era stato costretto a lasciare il campo a inizio ripresa dopo un contrasto di gioco con Meité. Già a fine partita il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, aveva intuito la gravità dell'infortunio: "Vorrei tanto scongiurarlo, ma pare si tratti del crociato", le sue parole (purtroppo profetiche) ai microfoni di Sky.

Il comunicato dell'Udinese

Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi (mercoledì, ndr), la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a Roma, presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l'iter terapeutico. L'Udinese, profondamente dispiaciuta per l'incidente occorso e ben conoscendo lo spirito guerriero di Rolando, gli augura una veloce guarigione

