Diamo i voti ai protagonisti del match della Dacia Arena: la rovesciata dell'attaccante indirizza la partita, Quagliarella torna al gol. Ancora a segno un ottimo Lasagna, male invece Nestorovski.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 – Non può proprio nulla sui tre gol della Sampdoria. Si rende anzi protagonista di qualche ottimo intervento per tenere a galla i suoi.

William TROOST EKONG 5 – Soffre un indemoniato Quagliarella, che riesce sempre a prendere posizione sul difensore avversario.

Bram NUYTINCK 6 – Fino al recupero gioca una clamorosa partita in chiusura, ma si addormenta senza un motivo sul gol di Gabbiadini che chiude la partita.

SAMIR 5,5 – Buona prestazione in anticipo e copertura, ma sono troppi gli errori in impostazione.

Jens STRYGER LARSEN 5,5 – Da un suo pallone lungo nasce il gol di Lasagna, vero. Ma fa tutto l’attaccante. Lui è troppo spesso impreciso, attento in copertura. (Dal 68’ Hidde TER AVEST 6,5 – Ingresso ottimo: diverse buone giocate in copertura.)

Rodrigo DE PAUL 6 – Gli sprazzi di genio non mancano, ma oggi deve fare i conti con un indemoniato Thorsby, che lo tallona dall'inizio alla fine e riesce a tenere a bada il talento dell'argentino.

WALACE 6 – Ci mette molta intensità, con qualche ottimo strappo a centrocampo. Un po’ troppo impreciso in impostazione. (Dal 53’ Seko FOFANA 5,5 – Usa bene il fisico e a tratti è devastante, ma c'è troppa confusione. Il materiale su cui lavorare c'è, eccome. Ma appunto bisogna lavorare ancora.)

Mato JAJALO 5,5 - Troppo impreciso in impostazione. Il lavoro sporco c'è ed è vitale per l'Udinese, ma non basta. (Dal 86' Lukasz TEODORCZYK - S.V. - Solo qualche minuto in campo, non si nota.)

Ken SEMA 6,5 – Il migliore nell'Udinese dopo Lasagna. Spinge costantemente sulla sinistra e nella ripresa è il vero fulcro della manovra bianconera.

Ilija NESTOROVKSKI 5 - Partita complicata. Viene annullato dalla difesa della Samp e fatica a dialogare con Lasagna. (Dal 53’ Stefano OKAKA 5,5 – L'unico dei suoi a tenere botta fisicamente con Colley, ma per il resto non si fa notare.)

Kevin LASAGNA 7 – Sta trovando il gol con continuità, ottima notizia per Ghotti. Si inventa il vantaggio dal nulla con un ottimo lavoro di fisica e tecnica, prezioso anche senza palla.

All. Luca GHOTTI 5 – Partita troppo remissiva da parte dell'Udinese. I suoi dovrebbero avere il sangue negli occhi per chiudere il discorso salvezza, e invece ora la strada è tutt'altro che semplice. Il calendario dice Lazio, Napoli e Juve, una in fila all'altra. Scenario non da sottovalutare.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 – Viene chiamato in causa poco, ma compie il pasticcio sul gol poi annullato a Nuytinck. Rischio enorme.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – Deve tenere a bada un cliente scomodissimo come l'odierno Sema: in avanti si vede poco, ma fa il suo in copertura.

Maya YOSHIDA 6 – Anticipa bene Lasagna a inizio partita, ha la peggio in occasione del gol friulano. Nella ripresa acquisisce sicurezza anche in impostazione.

Omar COLLEY 7 – Sostanza. Bada poco per il sottile, è ruvido e senza paura. Allontana tutto quello che c'è da allontanare: decisivo.

Tommaso AUGELLO 6,5 – Inizia un po' timido, prende coraggio nella ripresa e diventa un fattore sia in fase offensiva che dietro. Il prossimo obiettivo è la continuità.

Fabio DEPAOLI 6 – Si vede poco in avanti, bada anche lui a Sema insieme a Bereczynski.

Albin EKDAL 6 – Solito lavoro prezioso ed essenziale. Non si ricordano giocate degne di nota, ma il suo compito è fondamentale.

Morten THORSBY 7 – Il suo compito è chiaro dalle prime battute: occuparsi di De Paul. Esegue alla grandissima, anche grazie a un po' di lavoro sporco.

Karol LINETTY 6 – Qualche buono strappo, ma poco di più. Non incide particolarmente.

Gaston RAMIREZ 5,5 – Abbandona il match nel finale di tempo per un problema fisico. Si fa vedere poco, ha una grande occasione ma deve fare i conti con Musso. (Dal 45’ Federico BONAZZOLI 7,5 – Entra allo scadere del primo tempo e lotta come un leone già dai primi palloni disponibili. Nello stretto è una furia e indirizza la partita con la rovesciata capolavoro per il 2-1.)

Fabio QUAGLIARELLA 7 – Porta a scuola tutti al suo rientro in campo. Fa salire la squadra nei momenti di difficoltà, mostra i soliti lampi di classe e lascia la sua impronta nel match con il gol del pareggio. (Dal 78’ Manolo GABBIADINI 6,5 - Mette subito alla prova Musso con una pericolosa conclusione dal limite dell'area e chiude la partita con il mancino a giro nel recupero.)

All. Claudio RANIERI 7 – Guida la squadra dalla tribuna al fianco di Ferrero, ma con le porte chiuse cambia poco. La mossa di Thorsby su De Paul indirizza la partita.

