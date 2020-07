Tre punti d'oro per i blucerchiati, che nello scontro salvezza trovano una vittoria fondamentale grazie alle reti di Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini e raggiungono proprio i friulani a quota 35 punti.

La posta in palio era di quelle importanti, con una corsa salvezza da blindare (sponda Udinese) e una retrocessione da allontanare (Sampdoria). Si pensava che, viste le premesse, potesse dominare la paura alla Dacia Arena. Ne viene invece fuori un match aperto, frizzante e marchiato da un capolavoro dopo l'altro. Apre Lasagna con un gol trovato dal nulla con un sinistro imparabile da fuori area, pareggia nel recupero del primo tempo Quagliarella, tornato in campo dal 1' per la prima volta dopo il lockdown e subito decisivo con un destro al volo di classe e freddezza. La ripresa è più tranquilla, il pareggio sembra ormai cosa fatta ma una rovesciata pazzesca di Bonazzoli porta avanti la Samp. L'Udinese reagisce, trova il pari con Nuytinck ma c'è tocco di mano: Valeri annulla con l'on-field review. Nel recupero Gabbiadini chiude il match e fa respirare Ranieri, in tribuna al fianco di Ferrero per tutto il match causa squalifica: vittoria pesantissima per i blucerchiati, che staccano il Lecce e raggiungono proprio l'Udinese a quota 35 punti. E ora il calendario dei friulani recita Lazio, Napoli e Juventus in fila. Occhio.

Il tabellino

UDINESE-SAMPDORIA 1-3 (primo tempo 1-1)

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen (dal 68' ter Avest), Jajalo (dal 86' Teodorczyk), Walace (dal 53' Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski (dal 53' Okaka), Lasagna. All. Ghotti.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez (dal 45' Bonazzoli); Quagliarella (dal 78' Gabbiadini). All. Ranieri.

Arbitro: Valeri.

Gol: 37' Lasagna (U), 45'+1 Quagliarella (S), 84' Bonazzoli (S), 90'+3 Gabbiadini (S).

Assist: 1-1 Ekdal (S).

Ammoniti: Ekdal (S), Audero (S), Thorsby (U), ter Avest (U).

La cronaca in 7 momenti chiave

14’ INTERVENTO DI MUSSO SU RAMIREZ - Azione nata con fortuna per la Samp, con un pallone destinato sul fondo che sbatte sulla bandierina e resta in campo. Si avventa Quagliarella che mette in mezzo: ottimo colpo di testa in tuffo di Ramirez, bravissimo il portiere dell'Udinese.

37’ CAPOLAVORO DI LASAGNA, UDINESE AVANTI - Stryger Larsen lancia un pallone lungo, l'attaccante bianconero resiste all'attacco di Yoshida e calcia da fuori area: tocca soltanto Audero, pallone imprendibile. Un check del Var conferma che il contatto tra Lasagna e Yoshida non è falloso.

45’+1 PAREGGIO DI QUAGLIARELLA - Proprio lui: pallone messo in mezzo da Thorsby, sponda di petto di Ekdal e conclusione al volo di Quagliarella! Nulla da fare per Musso.

53’ CHE OCCASIONE PER LASAGNA - Conclusione a botta sicura sul secondo palo sugli sviluppi di calcio d'angolo, Audero salva con i piedi

84' GOL CAPOLAVORO DI BONAZZOLI - Rovesciata da pochi passi dopo un rimpallo in area di rigore tra i difensori dell'Udinese, pallone sotto la traversa!

88' ANNULLATO IL PARI DI NUYTINCK - Audero esce male di pugno su calcio di punizione dalla destra, il difensore dell'Udinese manda in porta involontariamente. Ma c'è tocco di mano: Valeri annulla dopo l'on field review.

90'+3 TRIS DI GABBIADINI - Controllo di sinistro su dormita di Nuytinck e sinistro sul secondo palo: nulla da fare per Musso.

Mvp

Federico BONAZZOLI - Entra allo scadere del primo tempo e lotta come un leone già dai primi palloni disponibili. Nello stretto è una furia e indirizza la partita con la rovesciata capolavoro per il 2-1.

Fantacalcio

Promosso: Fabio QUAGLIARELLA - Porta a scuola tutti al suo rientro in campo. Fa salire la squadra nei momenti di difficoltà, mostra i soliti lampi di classe e lascia la sua impronta nel match con il gol del pareggio.

Bocciato: Rodrigo DE PAUL - Gli sprazzi di genio non mancano, ma oggi deve fare i conti con un indemoniato Thorsby, che lo tallona dall'inizio alla fine e riesce a tenere a bada il talento dell'argentino.

