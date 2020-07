Udinese-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l'Udinese: i blucerchiati non registrano una striscia migliore contro i friulani nel massimo campionato dal 1997

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Tonelli, Vieira

Statistiche Opta

La Sampdoria è la squadra contro cui l’Udinese ha segnato di più (111 gol) in Serie A.

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l'Udinese: i blucerchiati non registrano una striscia migliore contro i friulani nel massimo campionato dal 1997 (nove successi di fila).

L'Udinese non vince nel girone di ritorno contro la Sampdoria in Serie A dal campionato 2012/13; da allora, quattro successi liguri e due pareggi.

L'Udinese ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide interne di campionato contro la Sampdoria: i friulani non sono mai arrivati a tre in casa contro i blucerchiati nella competizione.

La Sampdoria ha perso 17 delle prime 31 giornate di questo campionato, stabilendo così il proprio record negativo di sconfitte in Serie A dopo altrettante gare disputate.

L’Udinese non trova il successo da cinque gare interne di campionato (3N, 2P): i friulani non fanno peggio da maggio 2018 (otto partite casalinghe senza vittorie in quel caso).

L'Udinese è una delle due squadre, al pari del Napoli, a non aver ancora guadagnato alcun punto in casa una volta sotto nel punteggio (cinque sconfitte su cinque).

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante dell'Udinese, Ilija Nestorovski: per lui tre reti in tre sfide contro i liguri.

Dal suo ritorno alla Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in entrambe le due sfide disputate contro l'Udinese nel massimo campionato.

L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha disputato 73 gare e realizzato 25 gol in Serie A con la maglia dell'Udinese tra il 2007 e il 2009.

