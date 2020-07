Ufficiale, il Milan riscatta Simon Kjaer dal Siviglia: contratto biennale per il danese

Il futuro di Simon Kjaer passerà per Milano, sponda rossonera; le prestazioni del difensore danese hanno convinto la dirigenza rossonera a investire su di lui: riscatto esercitato a 3,5 milioni e contratto biennale per il 31enne centrale.

Il Milan ha confermato l'accordo con il Siviglia per il trasferimento a titolo definitivo di Simon Kjaer. Il centrale danese ha firmato un contratto di due anni con i rossoneri, dopo il suo sbarco a Milano di questo gennaio. Il difensore ex Palermo, Roma e Atalanta è diventato subito protagonista nella formazione allenata da Stefano Pioli, facendo registrare 13 presenze da titolare. Il 31enne è stato riscattato per 3,5 milioni di euro. Un'ufficialità annunciata in extremis, siccome il termine per esercitare il riscatto sarebbe scaduto giovedì 16 luglio.

Il dettaglio di Kjaer al Milan

Competizione Presenze Minuti giocati SERIE A 9 presenze 714 minuti COPPA ITALIA 4 presenze 382 minuti Totale 13 presenze 1096 minuti

Il comunicato diramato dal club rossonero recita:

AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022.

