Ufficiale: il Napoli ottiene il via libera per gli allenamenti dalla Regione Campania

Dalla Regione Campania, come annunciato venerdì dal presidente Vincenzo De Luca, è arrivato il via libera per la riapertura del centro sportivo di Castel Volturno a partire da lunedì 4 maggio.

Il Napoli potrebbe tornare a Castel Volturno già lunedì prossimo, il 4 maggio, per tutti i test del caso prima di riprendere ad allenarsi. Ovviamente la decisione finale spetterà, però, al Governo. Dalla Regione Campania comunque, come annunciato venerdì dal presidente Vincenzo De Luca, è arrivato il via libera per la riapertura del centro sportivo a partire dalla prossima settimana.

Il comunicato

Serie A Napoli, presto sarà possibile allenarsi? Presidente De Luca: "Ci sono le condizioni per farlo" IERI A 17:50

A rendere ufficiale il tutto è la Regione Campania con una nota: "Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte le esigenze di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì".

Play Icon WATCH Gattuso: "Campionato falsato: troppi aspetti in gioco, le cose vanno fatte bene" 00:01:35

Serie A Svolta in Serie A: dal 4 maggio Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL potranno allenarsi IERI A 10:55