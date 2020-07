Un piccolo sorriso per la Roma: torna in campo Zaniolo 175 giorni dopo il terribile infortunio

Altra sconfitta per la Roma, e sono 3 su quattro partite giocate post lockdown, ma i giallorossi possono quanto meno gioire per il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. 175 giorni il terribile infortunio patito nel gennaio scorso contro la Juventus...

Era stato convocato per la prima volta dopo l'infortunio, ma era in forse una sua presenza già per la trasferta del San Paolo. Eppure, in una partita delicata come quella contro il Napoli, Fonseca ha fatto entrare al 72' Nicolò Zaniolo che ha finalmente 'riassaggiato' il campo dopo il bruttissimo infortunio subìto nel gennaio scorso contro la Juventus.

Era il 12 gennaio 2020 quando Zaniolo si accosciò a terra, prima di entrare nell'area di rigore della Juventus, riportando la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione al menisco dello stesso ginocchio.

175 giorni dopo, eccolo in campo nel match tra Napoli e Roma. In un finale di stagione che vede i giallorossi in corsa per un piazzamento in Europa League (e non più in Champions), Zaniolo sarà comunque importante per riaccendere la fiamma dopo diverse prestazioni incolore della squadra di Fonseca.

