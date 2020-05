Urbano Cairo: "Il Grande Torino è rimasto un patrimonio di tutti"

Il presidente granata ha parlato oggi in occasione del 71° anniversario dello schianto di Superga.

"Sto partendo per Torino per andare a Superga, con l'autorizzazione del prefetto, e deporre dei fiori sulla lapide che ricorda la tragedia"

Urbano Cairo, presidente Torino, è intervenuto a Radio anch'io sport (Rai Radio 1) in occasione dell'anniversario dello schianto di Superga, di cui oggi cade il 71° anniversario.

Serie A Serie A, la ripresa degli allenamenti squadra per squadra: Inter e Juventus in campo da martedì DA 38 MINUTI

"Viviamo un momento molto particolare per la storia non solo del nostro paese, ma di tutto il mondo, anche se non a causa di un conflitto. Il Grande Torino vinceva dopo la fine della seconda guerra mondiale, e quella squadra diede un senso di riscossa a tutta l'Italia, anche a chi non tifava granata. E' rimasto un patrimonio di tutti", ha aggiunto Cairo.

Campionato?

"Sono uno dei venti associati alla Lega, non sono in grado di dire se ripartirà o meno. Ci sono tentativi per farlo ripartire, ora si inizia con gli allenamenti individuali, poi dal 18 quelli collettivi. E' bene che parli la Lega coi suoi rappresentanti. Il Governo sta facendo il possibile affinché le cose vadano bene, è fondamentale la salute di tutti quelli che gravitano attorno al calcio"

Play Icon WATCH Il Grande Torino e il quarto d'ora granata, con tre squilli di tromba battevano tutti 00:01:11

Serie A Edicola, Milan: Ibrahimovic verso il sì, Maldini in dubbio. Pjanic-PSG, si può fare DA 2 ORE