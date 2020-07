L'ex stella del Milan parla della stagione del connazionale che, secondo Van Basten, avrebbe fatto meglio a scegliere un campionato più importante, come quello spagnolo o quello inglese. Poi è stato anche sfortunato, aggiunge l'olandese, a non aver avuto al fianco Chiellini per tutta la stagione perché Bonucci "fa le sue cose, non organizza ma non indica cosa dovrebbe fare a De Ligt".

Intervistato da Ziggo Sport, Marco van Basten non è così soddisfatto della stagione di Matthijs de Ligt alla Juventus nonostante il centrale olandese sia diventato titolare nella squadra bianconera e abbia vinto lo Scudetto. L'ex capitano dell'Ajax, però, avrebbe potuto scegliere un altro campionato rispetto alla Serie A dice l'ex milanista...

Come trovi la stagione di de Ligt dopo un anno di Serie A?

Non penso che sia stato migliore rispetto alla scorsa stagione all'Ajax. De Ligt è stato sfortunato di non avere Chiellini al suo fianco, che è un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare a De Ligt. Chiellini fa le cose anche per gli altri. Penso che avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Inoltre avrebbe giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai Paesi che ho appena citato. Spagna, Inghilterra e Germania sono attualmente migliori del campionato italiano

