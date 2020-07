Verona-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Sono 39 i precedenti tra Verona e Atalanta in A: per i veneti 10 successi, 13 pareggi e 16 sconfitte.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto le tre partite di Serie A con Gasperini in panchina contro il Verona, segnando ben 11 gol nel periodo - i bergamaschi erano rimasti a secco di successi nelle precedenti sette sfide contro i veneti nella competizione (2N, 5P).

L’ultima sfida di Serie A tra Verona e Atalanta in casa dei gialloblù è terminata 5-0 per i bergamaschi: è stata solo la seconda volta che i veneti non hanno trovato il gol in casa contro i lombardi (dopo uno 0-3 del 1986).

Il Verona ha vinto cinque delle sette gare casalinghe di Serie A nel 2020 (1N, 1P).

L’Atalanta è l’unica squadra imbattuta in trasferta nel 2020 in Serie A.

In caso di gol, l’Atalanta stabilirebbe un suo nuovo record di gare consecutive in cui è andata a segno nel corso di una singola stagione di Serie A (attualmente è a 21, come nel 1955/56).

Tra gol e assist, solo l’Inter ha prodotto più reti con i propri terzini in questa Serie A di Atalanta (22) e Verona (16).

Le squadre dell’allenatore Ivan Juric hanno perso entrambe le sfide contro l'Atalanta in Serie A, sempre però in trasferta.

Con il gol contro la Roma, Matteo Pessina è arrivato a quota sei reti in questo campionato – escludendo i rigori, nessun centrocampista del Verona ha fatto meglio in una singola Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Dal suo arrivo all'Atalanta, Josip Ilicic ha realizzato quattro gol in tre sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una tripletta nel 5-0 finale del marzo 2018.

