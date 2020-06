Una doppietta dell'ex perugino nel primo tempo regala i 3 punti all'Hellas, che resiste in 10 per il rosso a Borini nonostante Simeone accorci prima dell'intervallo. Nella ripresa espulso anche Cigarini. La squadra di Juric sorpassa Parma e Milan, mentre i sardi non escono dal tunnel.

Meglio smetterla di chiamarlo sorpresa: il Verona di Ivan Juric è una splendida realtà della Serie A. E continua – ebbene sì, da neopromossa data per spacciata da molti a inizio stagione – la propria rincorsa a un incredibile piazzamento europeo. Il 2-1 al Cagliari, nel recupero della venticinquesima giornata rinviata a fine febbraio, consente all'Hellas di superare Parma e Milan in classifica portandosi da solo al settimo posto. Un bel vedere. L'eroe della serata è Samuel Di Carmine, autore della doppietta decisiva nei primi 26 minuti. Ma i complimenti vanno all'intera formazione gialloblù, capace, come già era accaduto contro il Bologna e il Milan, di giocarsela alla pari anche con un uomo in meno (espulso Borini). Non esce invece dal tunnel il Cagliari, a cui pare non bastare nemmeno il cambio di allenatore: Zenga inizia come aveva chiuso Maran, ovvero perdendo, nonostante l'orgoglio di Simeone che accorcia prima dell'intervallo. Poche idee nonostante la superiorità numerica, poche occasioni vere, fino al rosso a Cigarini che ristabilisce la superiorità numerica. La rock band spumeggiante dei primi mesi di campionato è ormai un ricordo.

Il tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic (85' Dimarco); Verre (46' Veloso), Borini; Di Carmine (48' Zaccagni). All. Juric

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore (68' Mattiello), Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita (68' Paloschi), Cigarini, Rog, Pellegrini (84' Lykogiannis); Pereiro (46' Birsa); Simeone. All. Zenga

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Gol: 14' Di Carmine (V), 26' Di Carmine (V), 43' Simeone (C)

Assist: Lazovic (V, 1-0), Verre (V, 2-0), Pellegrini (C, 2-1)

Ammoniti: Pereiro, Badu, Nandez, Pisacane, Cigarini, Ceppitelli

Note: espulsi al 35' Borini (V) e Cigarini (C) al 70'

La cronaca in 7 momenti chiave

14' – GOL DEL VERONA. Cross morbidissimo a rientrare di Lazovic, autore di un assist perfetto, e colpo di testa in rete di Di Carmine. Cragno superato e 1-0 Hellas.

19' – Scatenato Lazovic, che rientra in area da sinistra e centra in pieno l'incrocio dei pali. E poi Cragno respinge prima un tentativo di Verre e poi un tiro-cross di Faraoni.

26' – GOL DEL VERONA. Ionita sbaglia tutto, Verre recupera e serve l'assist ai 20 metri per Di Carmine: botta meravigliosa sotto l'incrocio e Cragno è nuovamente battuto. 2-0 e doppietta per l'ex perugino.

Di Carmine, Faraoni - Hellas Verona-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

35' – Verona in 10 uomini per l'espulsione di Borini, reo di un intervento con il piede a martello sulla gamba di Rog. Manganiello, che in un primo momento aveva assegnato una punizione all'Hellas, va a vedere il replay e torna in campo con il cartellino rosso in mano.

43' – GOL DEL CAGLIARI. Gran lancio di Cigarini per Pellegrini, che di testa serve Simeone in area: sinistro di controbalzo e Silvestri è battuto. 2-1 e gara completamente riaperta.

Giovanni Simeone - Hellas Verona-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

70' – Intervento fuori tempo di Cigarini su Zaccagni e doppio giallo per il centrocampista dei sardi, che viene espulso. Anche il Cagliari rimane in 10 uomini.

87' – Occasione finale per il Cagliari: angolo da destra e tentativo aereo di Pisacane, che però si ritrova troppo avanti rispetto al pallone e lo spizza sul fondo.

MVP

Di Carmine. Avvio strepitoso, con una doppietta che taglia le gambe al Cagliari e un apporto fondamentale nelle sponde per i compagni. Esce all'inizio della ripresa.

Fantacalcio

Promosso – Lazovic. Scatenato per tutta la prima parte della gara, prima di rispettare consegne quasi esclusivamente difensive: dribbling, incursioni, cross, una conclusione sulla traversa. Suo il perfetto centro che Di Carmine spizza in rete di testa.

Bocciato – Ionita. Sulla sua prestazione, già non eccezionale di suo, pesa come un macigno la sciocchezza in disimpegno che avvia l'azione del raddoppio del Verona. Male.

Il momento social del match

Le pagelle

