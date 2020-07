Verona-Inter: probabili formazioni e statistiche

Sono 57 le sfide tra Verona e Inter in campionato: per la squadra veneta quattro successi, 20 pareggi e 33 sconfitte.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo, Borini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Bastoni, D'Ambrosio

Indisponibili: Barella, Moses, Sensi

Statistiche Opta

Il Verona non vince contro l’Inter in Serie A dal 1992: da allora per i gialloblù tre pareggi e 14 sconfitte – nella sua storia nel massimo campionato la squadra veneta ha avuto una striscia negativa più lunga solamente contro la Fiorentina (18 gare senza vittorie, l’ultima delle quali nel 1977).

La media punti del Verona contro l’Inter è di 0.56 a partita, la più bassa per i gialloblù contro una squadra affrontata almeno tre volte in Serie A.

Il Verona ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro l’Inter in campionato, rimanendo a secco in tre di queste.

27 punti in 15 partite interne in questa Serie A per il Verona, che non faceva così bene in casa a questo punto della stagione dal 2001/02.

Solo Brescia (31) e Torino (19) hanno perso più punti da situazione di vantaggio dell’Inter in questo campionato (18): i nerazzurri nella scorsa Serie A avevano sprecato solo 10 punti dopo essere andati avanti nel punteggio.

L’Inter ha perso in tre delle ultime sette giornate di campionato (3V, 1N), tanti ko quanti nei precedenti 35 turni di Serie A.

L'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha disputato 50 partite e segnato 16 gol in campionato con la maglia dell'Inter.

Il primo gol del centrocampista del Verona Valerio Verre in Serie A è arrivato proprio contro l'Inter nell’incontro dello scorso novembre.

Lautaro Martínez dell’Inter non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, solo una volta in Serie A non ha trovato il gol in più partite consecutive (sette, tra aprile e agosto 2019).

