Verona-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Il Verona non vince contro la Lazio in Serie A dal dicembre 2013: da allora cinque successi biancocelesti e tre pareggi.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo. All. Juric

Serie A Inzaghi: "La Champions è un traguardo inimmaginabile. Il mio futuro? Vedremo alla fine" DA 12 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: Lazzari

Indisponibili: D. Anderson, Leiva, Lulic, Radu

Statistiche Opta

Il Verona non vince contro la Lazio in Serie A dal dicembre 2013: da allora cinque successi biancocelesti e tre pareggi.

Il Verona non ha trovato il gol nelle ultime tre gare di Serie A contro la Lazio e non ha mai registrato una striscia peggiore contro i biancocelesti nella competizione.

L’ultimo successo del Verona nel girone di ritorno di Serie A contro la Lazio risale al 2000: da allora cinque vittorie biancocelesti e un pareggio.

Il Verona ha affrontato 22 volte la Lazio in gare interne: per i padroni di casa nove vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte.

Nonostante il Verona abbia perso solo una delle ultime nove gare casalinghe in campionato (0-2 contro il Napoli a giugno), ha pareggiato le due più recenti: l’ultima volta in cui i gialloblù hanno registrato tre “X” di fila in casa in una singola stagione di Serie A stata nel 1990.

La Lazio ha perso tre delle cinque trasferte di Serie A dalla ripresa del campionato (1V, 1N) – aveva ottenuto ben sette successi nelle otto precedenti al lockdown (1N).

Sette degli ultimi nove gol in campionato della Lazio sono arrivati nei secondi tempi e quattro di questi portano la firma di Ciro Immobile, che non va a segno in un primo tempo da febbraio contro la SPAL.

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha affrontato quattro volte la Lazio da allenatore in Serie A, senza mai trovare il successo: due pareggi e due sconfitte.

L'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha realizzato sette gol contro la Lazio in Serie A, con quattro maglie differenti (Fiorentina, Sampdoria, Inter e Milan).

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha preso parte a cinque gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona, grazie a due doppiette e un assist.

Serie A Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1: Cragno super, Immobile si riscatta DA 12 ORE