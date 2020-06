Verona-Napoli: probabili formazioni e statistiche

L'ultimo pareggio tra Verona e Napoli in Serie A risale all'aprile 1988 (1-1): da allora 16 successi partenopei e tre veneti.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Borini

Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lobotka

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (12-1 lo score complessivo): è la striscia aperta più lunga degli Azzurri contro una singola squadra nella competizione.

Il Napoli ha vinto le ultime due sfide di Serie A al Bentegodi contro il Verona: solo una volta, a cavallo tra gli anni '80 e '90, è arrivato a tre di fila.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato e potrebbe arrivare a quattro successi di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2019.

L'ultimo pareggio del Napoli in Serie A è stato l'1-1 contro l'Udinese a dicembre: solo SPAL (13) e Juventus (12) attendono da più partite dei partenopei (11) il segno "X" nel massimo campionato.

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (10) una volta sotto nel punteggio in trasferta nella Serie A in corso.

Gennaro Gattuso ha vinto quattro delle sue prime cinque trasferte di Serie A sulla panchina del Napoli: nessun tecnico ha mai vinto almeno cinque delle prime sei gare esterne nel massimo campionato con i partenopei.

L'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha segnato due gol in Serie A contro il Napoli, uno nel 2010 e uno nel 2017: tuttavia, solo contro la Juventus (13) ha collezionato più sconfitte che contro i partenopei (11) nella massima serie.

Il Verona è la squadra contro cui Arkadiusz Milik ha la miglior media minuti/gol in Serie A (uno ogni 47’), grazie a tre centri in 142 minuti - la prossima sarà la 50ª vittoria per l'attaccante del Napoli nel massimo campionato italiano.

Solo contro la Lazio (sei) José Callejón ha segnato più gol che al Verona (quattro) in Serie A: tuttavia le quattro reti dell'esterno spagnolo del Napoli contro i veneti sono tutte arrivate al San Paolo (quattro gare a secco al Bentegodi contro il Verona).

