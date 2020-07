Pirotecnico 3-2 al Bentegodi. Il Verona batte il Parma e sale a quota 42, rilanciandosi per un clamoroso posto in Europa League. Partita non di altissimo livello tecnico, ma comunque divertente e ricca di gol. Ospiti in vantaggio con Kulusevski, ma padroni di casa che pareggiano con Di Carmine e vanno avanti con Zaccagni. Gagliolo pareggia ma Pessina nel finale trova il gol vittoria.

Partita emozionante e ricca di gol a Verona. Vincono i padroni di casa per 3-2 contro il Parma, tre punti pesantissimi per la squadra di Juric, che sale a quota 42 e può veramente sognare l'Europa.

Partita non stupenda dal punto di vista tecnico, ma comunque si sono visti ben cinque gol al Bentegodi. Il Verona fa il suo, si difende con ordine e sfrutta la meglio le occasioni avute. I quaranta punti sono realtà, ora si può veramente sognare. Il Milan è distante solo un punto, nulla è precluso agli scaligeri. Bravo e fortunato Juric con i cambi, dato che due dei tre gol arrivano da neo entrati.

Serie A Le pagelle di Verona-Parma 3-2: bene Zaccagni e Pessina, malissimo Gervinho e Karamoh DA UN' ORA

Seconda sconfitta di fila per il Parma, secondo passo falso consecutivo che lascia l'amaro in bocca. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo, poi subiscono l'ennesimo rigore di questa ripartenza. Ma la squadra di D'Aversa non molla e pareggia sul 2-2, prima di incassare il gol in contropiede nel finale di Pessina. Il calcio è veramente strano: la squadra che fa del contropiede la sua arma micidiale, il Parma, stavolta soccombe proprio in ripartenza.

Tabellino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz (dal 46' Empereur), Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Dimarco (dal 46' Lazovic); Borini (dal 65' Pessina), Verre (dall'83' Badu); Di Carmine (dal 46' Zaccagni). All. Juric

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (dal 76' Darmian), Bruno Alves, Iacoponi; Gagliolo; Hernani (dall'86' Siligardi), Brugman, Barillà (dal 46' Kurtic); Kulusevski, Cornelius (dal 46' Gervinho), Caprari (dal 61' Karamoh). All. D'Aversa

GOL: Kulusevski (P), Di Carmine (V), Zaccagni (V), Gagliolo (P), Pessina (V),

ASSIST: Verre (V),

AMMONITI: Barillà (P), Iacoponi (P), Hernani (P), Empereur (V), Pessina (V),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Valeri

La cronaca in 10 momenti chiave

14' KULUSEVSKI PORTA IN VANTAGGIO IL PARMA: Azione mostruosa del giovane classe 2000. Riceve palla al limite dell'area, salta due giocatori e la piazza nell'angolino basso in diagonale.

39' ERRORACCIO DI KULUSEVSKI: Altra grande azione di Dejan, rientra sul sinistro da posizione defilata ma la mette in curva.

41' TRAVERSA PER IL VERONA: Corner per i padroni di casa, palla in mezzo e stacco di testa perentorio di Rrahmani. Tutto perfetto ma la sfera va sulla traversa.

45+2' RIGORE E GOL DI DI CARMINE: Fallo di Bruno Alves su Di Carmine. L'attaccante va sul dischetto e non sbaglia.

52' DESTRO VINCENTE DI ZACCAGNI: Dal limite dell'area il neo entrato la mette nell'angolino basso.

62' BRUNO ALVES DI TESTA: Ottimo angolo per il Parma, ma il colpo di testa del capitano finisce di poco a lato.

64' GAGLIOLO PAREGGIA: Diagonale pungente di Kulusevski, Silvestri respinge in tuffo, ma sulla respinta arriva Gagliolo che la mette dentro.

66' GIRA VERRE, SEPE RESPINGE: Dalla sinistra cross in mezzo, girata un po' sporca di Verre ma Sepe respinge.

67' CONTROPIEDE DI KULUSEVSKI: Parte in contropiede lo svedese, ma in area Rrahmani lo disturba e l'attaccante mette fuori.

80' VERONA SEGNA IN CONTROPIEDE: Sbaglia tutto Karamoh in ripiegamento, Verre serve Pessina da solo in area e la mette dentro.

La statistica chiave

MVP

Mattia ZACCAGNI: E' lui che suona la carica nella ripresa per il Verona. Entra e dopo pochi minuti la mette dentro con un destro di pregevole fattura. Secondo tempo importante per l'attaccante e la sua squadra.

Promosso

Dejan KULUSEVSKI: Gioca un'altra signora partita a tutto campo. Segna un bellissimo gol, se ne mangia però altri due clamorosi.

Bocciato

Yann KARAMOH: Usato col contagocce in questo periodo, ha la grande occasione nella ripresa. Ma in verità è il maggior colpevole della sconfitta del Parma, sbagliando tutto nel contropiede decisivo finalizzato da Pessina.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Il Milan acciuffa il pari al 94': 2-2 con la SPAL. Goleada Sassuolo; 3-2 Verona sul Parma DA UN' ORA