Il Verona chiude la sua stagione al Bentegodi con un 3-0 netto alla SPAL grazie ai gol di Di Carmine (doppietta) e Faraoni. Nel finale ci ha provato anche Pazzini all'ultima a Verona, ma non è riuscito a realizzare il 200° gol in carriera.

Partita a senso unico al Bentegodi con il Verona che prova a blindare il 9° posto della classifica grazie al 3-0 sulla SPAL. Avvio dirompente degli scaligeri con doppietta di Di Carmine che ringrazia gli assist di Lazovic e Dimarco. In avvio di ripresa c'è anche il tris di Faraoni con la squadra di casa che continua ad attaccare. Nel finale ci prova anche Pazzini, alla caccia del suo gol n° 200 in carriera, ma non riesce a trovare la porta di Letica.

Tabellino

Serie A Verona-SPAL: probabili formazioni e statistiche DA 14 ORE

Hellas Verona-SPAL 3-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Günter, Dimarco; Borini (84' Zaccagni), Amrabat (89' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Eysseric (89' E.Salcedo), Pessina; Di Carmine (75' Pazzini). All. Ivan Juric

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares (46' Iskra); Valoti (46' D'Alessandro), Valdifiori (46' Murgia), B.Dabo; Strefezza (84' Horvath), Petagna, Tunjov (75' Di Francesco). All. Luigi Di Biagio

Marcatori: 7' e 11' Di Carmine (H), 47' Faraoni (H)

Assist: 7' Lazovic (1-0 Di Carmine), 11' Dimarco (2-0 Di Carmine), 47' Dimarco (3-0 Faraoni)

Arbitro: Simone Sozza, sezione di Seregno

Ammoniti: 54' Eysseric, 66' B.Dabo

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti

7' GOL DI DI CARMINE - Vantaggio Verona con la combinazione Lazovic-Di Carmine: cross perfetto e colpo di testa dell'attaccante dell'Hellas che non lascia scampo a un Letica però impreciso nell'intervento.

11' GOL DI DI CARMINE - In pochi minuti arriva anche il raddoppio degli scaligeri con la rete di Di Carmine, da due passi, su assist di Dimarco. Era stato proprio Di Marco a cominciare l'azione da sinistra, palla toccata poi da Lazovic e Amrabat.

19' VERONA VICINO AL 3-0 - Ancora un'azione da sinistra, col cross in mezzo di Pessina per Di Carmine che però non sfrutta la pessima uscita di Letica, mandando di poco alto sopra la traversa con il suo colpo di testa.

47' TRIS DEL VERONA - Arriva anche il 3-0 in avvio di gara con il colpo di testa di Faraoni sul corner battuto da Dimarco che piazza il suo secondo assist di giornata.

49' PESSINA VICINO AL POKER - Ancora Verona questa volta con Pessina che da due passi cerca il tap-in, ma trova l'intervento di Letica. Letica che un secondo prima non era stato impeccabile sulla conclusione di Borini.

MVP

Samuel DI CARMINE - Segna due gol nei primi 11 minuti, portando subito la partita nei binari giusti. E sono 8 le sue reti in un campionato clamoroso per tutto il Verona.

Fantacalcio

Il promosso: Federico DIMARCO - Instancabile sulla fascia sinistra, piazza anche due assist.

Il bocciato: Karlo LETICA - La SPAL non ci prova neanche, ma il suo portiere sbaglia spesso e volentieri. Non dà mai sicurezza al reparto difensivo.

Play Icon WATCH La cavalcata trionfale della Juventus: le partite chiave per il 9° Scudetto consecutivo 00:02:27

Serie A Champions, Europa League e salvezza: le volate a 2 giornate dalla fine IERI A 21:25