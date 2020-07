Verona-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Sono cinque i precedenti tra Verona e SPAL in Serie A: per i veneti un successo, due pareggi e due sconfitte.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Squalificati: Rrahmani

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini, Empereur, Verre

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Fares; Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca

Statistiche Opta

Sono due le sfide tra Verona e SPAL in casa dei veneti in Serie A: due successi per i ferraresi.

La SPAL ha vinto le ultime due trasferte di Serie A in Veneto, dopo aver perso le precedenti sette gare esterne nella regione.

La SPAL ha pareggiato nell’ultimo turno contro il Torino, ma è da novembre che non infila due risultati utili consecutivi in Serie A.

Sette gare di fila senza vittoria per il Verona di Juric (4N, 3P): una serie negativa che per i veneti non si concretizzava dal finale della Serie A 2017/18 (otto partite in quel caso).

Solo la SPAL (0) ha vinto meno gare del Verona (due) nel post lockdown in Serie A. Per i veneti cinque pareggi, più di qualsiasi altra squadra in questo lasso temporale.

La SPAL ha perso le ultime quattro trasferte di Serie A: in questo campionato ha già toccato quota cinque sconfitte esterne di fila, nelle prime cinque partite giocate lontano da casa.

L’attaccante del Verona Mariusz Stepinski ha segnato nel match di andata contro la SPAL: non ha mai trovato il gol sia nella gara di andata che in quella di ritorno contro una squadra in Serie A.

L'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha esordito in Serie A nell'agosto 2013 con la maglia del Milan proprio contro il Verona allo stadio Bentegodi,.

Il difensore della SPAL Jacopo Sala ha giocato 49 gare e realizzato 3 gol in Serie A con la maglia del Verona tra il 2013 e il 2016.

