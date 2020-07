Dopo il lockdown la squadra nerazzurra ha sempre e solo vinto: contro la Sampdoria è arrivato il 6° successo di fila, il nono considerate anche le giornate prima dell'interruzione per la pandemia. Dalla ripresa la Dea ha segnato 15 gol con 8 giocatori diversi e nelle ultime 3 partite ha mantenuto la porta inviolata. La sfida alla Juventus è lanciata: sabato allo Stadium c'è lo scontro diretto.

Si sono sprecati gli aggettivi per descrivere l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, al punto che ne rimangono davvero pochi. Una squadra sontuosa, quella di Gomez e compagni, che dopo il lockdown ha fatto una sola cosa: ha vinto. Sono 6 i successi di fila ottenuti in rapida successione contro Sassuolo, Lazio, Udinese, Napoli, Cagliari e Sampdoria. Una striscia che in Serie A, nella fase post Covid-19, non ha eguali e che in Europa presenta casi analoghi solo in Bundesliga (Bayern Monaco) e Liga (Real Madrid). Tutti, chi più o chi meno, hanno accusato passaggi a vuoto, piccole frenate o addirittura clamorosi scivoloni. Tutti tranne l'Atalanta.

E dando uno sguardo alla classifica, in attesa di Verona-Inter che potrà sì cambiare la prospettiva ma non stravolgerla, la Dea si ritrova a pochi giorni da una partita che potrebbe cambiare il proprio destino e forse quello di un campionato intero: sabato sera i bergamaschi vanno allo Stadium ad affrontare una Juventus tramortita dai 4 schiaffi presi dal Milan. Se arrivasse un'altra vittoria (sarebbe la decima di fila considerando anche la fase pre-lockdown) i punti di distacco dai bianconeri diventerebbero 6 con 6 giornate da disputare. La vetta rimarrebbe comunque lontana, lontanissima conoscendo il valore dei bianconeri. Ma non impossibile da raggiungere.

I numeri sono lì da vedere. Oltre alle 6 vittorie di fila post lockdown (9 complessive, ripetiamo, se si considerano anche quella prima della lunghissima sosta) la squadra di Gasperini può mettere sul tavolo anche i 15 gol realizzati (solo il Sassuolo ha fatto meglio con 16) con 8 marcatori diversi: nell'elenco ci sono difensori, centrocampisti, esterni e attaccanti. Un attacco stellare, di gran lunga il migliore della Serie A con 85 gol all'attivo: 18 in più della Lazio, 20 in più della Juventus, 22 in più dell'Inter (che però ha una partita in meno).

I risultati dell'Atalanta dopo il lockdown

Giornata Serie A Partita Recupero 25a Atalanta-Sassuolo 4-1 26a Atalanta-Lazio 3-2 27a Udinese-Atalanta 2-3 28a Atalanta-Napoli 2-0 29a Cagliari-Atalanta 0-1 30a Atalanta-Sampdoria 2-0

A un potenziale offensivo atomico si aggiunge una solidità difensiva che non manca di certo: sono 5 i gol subiti dall'Atalanta nelle ultime 6 partite, senza contare che nelle ultime 3 uscite la porta è rimasta inviolata. Per ritrovare l'ultimo ko dell'Atalanta in Serie A bisogna tornare indietro fino al 20 gennaio scorso, a quell'inatteso 1-2 casalingo contro la SPAL. Da quel momento in poi la squadra di Gasperini ha raccolto 10 vittorie su 11 incontri disputati permettendosi il lusso di confezionare persino due storiche goleade esterne contro Torino (0-7) e Lecce (2-7).

I bomber dell'Atalanta dopo il lockdown

Giocatore Gol Luis Muriel 4 Duvan Zapata 3 Robin Gosens 2 Rafael Toloi 1 Mario Pasalic 1 José Luis Palomino 1 Berat Djimsiti 1 Ruslan Malinovskyi 1

* completa il conto un'autorete di Bourabia in Atalanta-Sassuolo 4-1

