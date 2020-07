Verso Lazio-Milan, Pioli: "Serve più concretezza. Ibra? Spero di aumentargli il minutaggio"

Il tecnico rossonero alla vigilia del big match contro i biancocelesti di cui è un grande ex: "Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una partita molto complessa anche dal punto di vista tattico". Poi sull'occasione persa con la Spal: "A Ferrara dovevamo segnare più gol, dobbiamo migliorare su questo".

I due punti persi a Ferrara con la Spal pesano molto in casa Milan, anche perchè ora i rossoneri sono attesi da un trittico terribile con Lazio, Juventus e Napoli, a partire da sabato sera all'Olimpico. In conferenza stampa Stefano Pioli analizza così la sfida, partendo proprio dagli errori del match del Mazza:

A Ferrara dovevamo segnare più gol, dobbiamo migliorare su questo. Le prossime partite sono difficili, sarà più difficile creare occasioni, quindi servirà essere più concreti. Dobbiamo giocare sempre le partite con grande voglia. Ci sono ancora tante partite in pochi giorni, ogni partita varrà tanto. La Lazio? E' forte, arrivano da due rimonte importanti. Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una partita molto complessa anche dal punto di vista tattico. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi

Sul trittico di gare difficili aggiunge: "Pensiamo solo a fare bene domani sera, poi penseremo alle altre. Dobbiamo fare il meglio possibile. La classifica è corta davanti a noi, ma anche dietro. Non dobbiamo perdere energie mentali". Mentre sul suo passato da allenatore della Lazio dice: "Grande soddisfazione per il primo anno, era una Lazio speciale. Giocavamo un calcio spettacolare, un bell'ambiente pieno di entusiasmo e passione, con la delusione della finale di Coppa Italia. Poi mi è rimasta anche la delusione del secondo anno perchè poteva andare diversamente".

Spostando il focus sulla formazione, il tema principale resta Zlatan Ibrahimovic: con la Spal ha giocato circa mezz'ora, con la Lazio dovrebbe ancora partire dalla panchina.

Come sta? Forse nemmeno lui sa quanti minuti ha nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando, ieri ha fatto un buon allenamento. Spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio

Conclusione per altri due elementi giovani e di talento come Leao e Paquetà che si stanno però esprimendo a sprazzi. Da loro Pioli pretende continuità: "Leao sta facendo bene, preferisce giocare più fuori dall'area, più aperto, vedremo che scelta fare domani. Paquetà titolare? Tutte le scelte che farò non saranno condizionate solo dalle prestazioni precedenti, ma anche perchè in ogni partita servirà una squadra fresca".

