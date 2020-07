Volata per il secondo posto: Atalanta-Inter (Lazio permettendo), storia contro cronaca

Dietro il nono scudetto della Juventus, la classifica offre questo panorama: Inter 79, Atalanta e Lazio 78. Tutte e tre, per la sicurezza aritmetica, devono vincere. In caso contrario, rischieranno di finire quarte.

Se per Antonio Conte il secondo è il primo dei perdenti, figuriamoci per Enzo Ferrari, pace alla grandezza sua, che quello slogan coniò e diffuse. All’Olimpiade, le medaglie d’argento nobilitano; nel calcio, infastidiscono. Eppure, al di là dei milioni che riserva, e al netto dell’ingorgo-salvezza fra Genoa e Lecce, altro non ci rimane che la volatina per la piazza d’onore. Si decide domani, con una sfida diretta, Atalanta-Inter, e una indiretta, Napoli-Lazio, scandita dalla caccia di Ciro Immobile (35 reti) al record di Gonzalo Higuain (36). Dietro il nono scudetto della Juventus la classifica offre questo panorama: Inter 79, Atalanta e Lazio 78. Tutte e tre, per la sicurezza aritmetica, devono vincere. In caso contrario, rischieranno di finire quarte.

Play Icon

Serie A Simone Inzaghi: "Immobile Scarpa d'Oro? Probabile, Cristiano Ronaldo permettendo..." DA UN' ORA

Bergamo "campo centrale"

Campo centrale, come si diceva ai tempi romantici di "Tutto il calcio minuto per minuto", Bergamo. Gian Piero Gasperini ha perso Josip Ilicic e ha il Paris Saint-Germain nella testa (quarti di Champions, 12 agosto a Lisbona). Conte, il Getafe negli ottavi di Europa League già il 5 agosto a Gelsenkirchen. Partite secche. Come lo "spareggio" di sabato.

All’andata finì 1-1: anche perché Samir Handanovic parò un rigore a Luis Muriel. I piani degli allenatori non saranno meno cruciali delle insidie che l’ordalia nasconde. Se è vero che il prossimo campionato comincerà a metà settembre, ecco un impegno che incarna il ponte più suggestivo. La squadra di Maurizio Sarri ha chiuso col fiatone. Quale che sia l’esito con il Lione, e l’eventuale seguito di coppa, la rosa andrà rinfrescata e restaurata: profondamente. Atalanta e Inter si sono guadagnate diritti non trascurabili. L’Atalanta, se non smobiliterà (e perché mai, visto il processo di crescita?). L’Inter, se saprà aggiungere altro fieno ad Achraf Hakimi, terzino-scheggia.

Messi? Non ci credo, ma...

Non credo in Leo Messi, ma non credevo neppure nell’operazione Cristiano. E poi, da Zico a Udine dell’estate 1983, ho deciso di non sorprendermi più di nulla. La serie A sta diventando una clinica di lusso preferibile, nell’accoglienza e nei servizi, alla Lega nordamericana. La pistola fumante la fornì, nell’estate del 2018, proprio il marziano: mollato il Real a 33 anni suonati, puntò dritto su Torino. Quindi, Franck Ribéry: dopo una vita spesa al Bayern, la Firenze di Rocco Commisso riassume e simbolizza una «pensione» in linea con la sua arte e i suoi anni, 36 all’atto della firma. Poi Zlatan Ibrahimovic, di ritorno al Milan a 38. La Pulce ne ha 33: è pronto.

Di Inter e Atalanta

L’Inter vanta la miglior difesa, l’Atalanta l’attacco più esplosivo: le mancano due gol per toccare la fatidica quota 100. Un incentivo in più. Ripeto, saranno indicativi le dritte dei tecnici e l’atteggiamento che trasmetteranno. Ruslan Malinovskyi e Alejandro Gomez hanno ribaltato il Parma, Danilo D’Ambrosio e Lau-Toro Martinez regolato un buon Napoli.

Play Icon WATCH Gasperini: "Preferisco perdere così che senza vedere mai palla e creare nulla..." 00:02:03

La Dea sa giocare solo in un modo: aggredendo. Quando cala, lo paga e si avverte. L’Inter va a fiammate. Sarà, per entrambe, la tredicesima tappa post virus. Ilicic è una colonna: la sua assenza limita le scorte di fantasia, tutte sulle spalle del Papu. L’Atalanta ha spesso rimontato, l’Inter è stata spesso rimontata: la sicurezza della Champions, comunque vada, non aggiunge e non toglie niente. Gasp, alla quarta stagione, ha costruito qualcosa di speciale; Conte, alla prima, ha gettato le basi.

Duvan Zapata e Romelu Lukaku, sempre che vengano schierati, sono pesi massimi che spostano il ring. L’interesse coinvolge il dosaggio delle riserve, Christian Eriksen in pole. Seconda, l’Atalanta non è mai arrivata; l’Inter non ci arriva dal 2011. Gli stimoli, così diversi, potrebbero orientare perfino i calcoli.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it.

Play Icon WATCH Quando Antonio Conte si nascose dietro ai cartelloni pubblicitari e in curva dopo un'espulsione 00:01:27

Serie A Pirlo: "La Juventus di Sarri mi piace. Mi hanno cercato anche squadre di A e di Premier" DA UN' ORA