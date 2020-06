Walter Sabatini torna alla Roma? Fienga ci prova, ma il Bologna se lo tiene stretto

La Roma ci prova, volendo riportare Walter Sabatini 'a casa' dopo aver sospeso Petrachi dal ruolo di ds del club. Il Bologna però non molla e a breve effettuerà una trattativa per il rinnovo di contratto con l'ex direttore sportivo dei giallorossi. Anche Massara e Paratici sul taccuino di Fienga.

Dopo la sospensione di Petrachi che già da ora non è più il direttore sportivo della Roma, il club giallorosso cerca un suo sostituto sul mercato. Baldini si occuperà di alcune trattative, soprattutto il discorso cessioni con l'estero, ma serve al più presto una figura di spicco per rilanciare il club della capitale in vista della prossima stagione.

Guido Fienga, CEO del club, vorrebbe riportare - secondo il Corriere dello Sport - una figura molto emblematica della Roma di qualche anno fa: Walter Sabatini. Questo è il grande sogno, ma al momento Sabatini ha un contratto con il Bologna che, avverte tuttomercatoweb, al più presto metterà sul piatto l'offerta per il rinnovo.

Il Corriere però ha fatto altri nomi dovesse saltare un'eventuale trattativa con Sabatini. Si potrebbe puntare ad un altro ritorno, a quello di Massara che al Milan non sa ancora che fine farà con l'arrivo di Rangnick o a quello di Paratici, attuale amministratore delegato della Juventus.

