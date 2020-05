Zamorano: "Lautaro deve restare all'Inter: Cavani può essere un'alternativa ai titolari"

Nell'intervista rilasciata alla tv statunitense TUDN da Ivan Zamorano, l'ex centravanti dell'Inter parla dei possibili movimenti di calciomercato nerazzurri.

Spero fortemente che Lautaro resti all'Inter

Ospite di MisionTUDN, Ivan Zamorano non nasconde il suo auspicio di vedere il Toro con la maglia nerazzurra anche nella stagione 2020-21.

"Lautaro è un ragazzo giovane, di 22 anni, Cavani ne ha undici di più e ha un'esperienza enorme in club diversi. Ma l'arrivo di Cavani non ha nulla a che vedere con la cessione di Lautaro. Il Barcellona ha dei problemi economici che non gli permettono di prendere Lautaro: per me resta, non ho dubbi. Cavani può essere un alternativa ai titolari".

Sanchez e Vidal

"Ci sono molte voci, Sanchez ritornerà al Manchester United e il Matador può occupare la casella che rimarrà vuota in attacco. Ma io garantisco che Lautaro è il futuro dell'Inter. Il Barcellona deve mettere sul piatto 100 milioni di euro, che è il minimo che l'Inter chiede per Lautaro. Ma credo che non li abbia. A Conte piace molto Vidal, è vero, ma prima deve offrire 100 milioni".

