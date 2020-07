Zaniolo è un tutt'uno con la Roma: "Amo questa maglia, tira fuori il meglio di me"

Nicolò Zaniolo è testimonial della presentazione della nuova maglia della Roma per la stagione 2020-21: il suo messaggio sui social è una dichiarazione d'amore per la società in un momento di mercato molto chiacchierato.

Nicolò Zaniolo è stato scelto assieme a Lorenzo Pellegrini come testimonial per la campagna di lancio sui social della nuova divisa della Roma per la stagione 2020-21. Una mossa della società per ribadire la propria intenzione di fare del giovane talento azzurro un pilastro del futuro nonostante le tante voci di mercato e dello stesso giocatore per tranquillizzare i tifosi e confermare il proprio amore incondizionato nei confronti della Roma.

Zaniolo ha pubblicato un chiaro messaggio sul proprio profilo Instagram, parlando di amore incondizionato.

Davvero, la amo questa maglia. È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa.

Sotto un altro punto di vista, è anche una risposta alle polemiche sorte in occasione della convocazione arrivata soltanto nel tardo pomeriggio per la partita contro la Spal, dopo l'infortunio di Cengiz Under. Zaniolo aveva replicato con una storia pubblicata su Instagram: "Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde".

