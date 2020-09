Con queste parole di Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , racconta il calvario del centrocampista della Roma, infortunatosi al crociato del ginocchio per la seconda volta in nove mesi . Il giocatore si è preso ancora qualche giorno di tempo ("entro lunedì o martedì al massimo") per valutare un'opzione estera per l'operazione.

"Nicolò non si è ancora operato perchè stiamo valutando delle alternative. Non soltanto per l'operazione in sè, ma soprattutto a livello psicologico per non fargli ripetere un iter che ha già passato. Non credo che si opererà in America, anzi lo escludo. C'è una possibilità di andare in Austria, ma in questo momento non sappiamo nemmeno noi dove si opererà e quando".