A 4 mesi esatti dal grave infortunio al ginocchio destro, il talento della Roma sta svolgendo lavoro individuale nel centro di allenamento giallorosso e posta su Instagram il video: tra i messaggi felici ci sono quelli di Florenze, Marchisio, Mandragora e della mamma Francesca.

Non solo brutte notizie in casa Roma: al netto dei guai societari e dell'infortunio a Pau Lopez, probabilmente fuori per un mese, c'è il ritorno al lavoro di Nicolò Zaniolo a 4 mesi esatti dal grave infortunio al ginocchio destro. "I'm back", "Sono tornato", ha scritto in stile Michael Jordan il talento giallorosso su Instagram con un paio di video in cui lui fa lavoro individuale sui campi di Trigoria: per adesso solo allenamento in solitaria e poca attività col pallone, in attesa di poter tornare a correre assieme ai compagni e recuperare anche la piena forma fisica.

Il talento classe 1999 è stato impegnato in scatti e cambi di direzione per testare la tenuta di quel ginocchio che ha ceduto lo scorso 13 gennaio nel match contro la Juventus dopo un contrasto con Rabiot prima e De Ligt poi. Zaniolo uscì dal terreno di gioco in lacrime e riportò la rottura del crociato anteriore destro, con associata lesione meniscale.

Ora però ha grande motivazione e voglia di bruciare le tappe, per il ritorno al lavoro coi compagni e poi in campo bisogna aspettare, ma intanto riprende fiducia e si gode gli incoraggiamenti arrivati sui social da amici e colleghi come Florenzi, Marchisio e Mandragora, senza dimenticare l'onnipresente mamma Francesca.

