Zeman: "L'Atalanta stranamente corre molto. Coi problemi che c'erano a Bergamo..."

Il boemo come al solito fa discutere, parlando a 'Un Giorno da Pecora' su Radio1: "Vince sempre la Juve? Se le danno anche una mano…".

Ha visto qualche squadra particolarmente in forma? Per ora sta correndo ancora l'Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove

Lo dice Zdenek Zeman a 'Un Giorno da Pecora' su Radio1.

Perché dice che 'stranamente' la squadra di Gasparini corre molto? Perché coi problemi che c'erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare

Quindi la 'Dea' l'ha stupita? "Sì, certo che se poi Malinovskiy indovina quei gol... Il calcio così è senza sale, come un piatto insipido, senza la gente non c'è piacere. Vince sempre la Juve? La Lazio ieri gli ha dato una mano, dopo il 2-0 pensavo la potessero chiudere. Anche i bianconeri però non stanno giocando bene", ha concluso Zeman.

