Zenga: "Il Cagliari vuole la parte sinistra della classifica"; Di Biagio: "SPAL, io ci credo ancora"

La vittoria di Ferrara rilancia il Cagliari e Zenga si può finalmente godere la prima vittoria sulla panchina dei sardi. Sprofonda la SPAL, ma Di Biagio vuole crederci sfruttando gli scontri diretti che arriveranno.

Walter ZENGA (All. Cagliari)

La concentrazione deve essere sull'oggi, non su quello che sarà. Bisogna essere positivi. Io non voglio dire nulla sul futuro, vorremmo stare nella parte sinistra, ma sappiamo che non è semplice. La nostra filosofia è che abbiamo rispetto per tutti, ma ce la giochiamo

Serie A Le pagelle di SPAL-Cagliari 0-1: Olsen miracoloso nel recupero, Petagna mai pericoloso DA 2 ORE

Giovanni SIMEONE (Cagliari)

Vincere aiuta a non pensare al passato, ma al presente. Vedo una squadra che lotta e che non molla. L'avevamo fatto anche a Verona, oggi l'abbiamo confermato. Questo risultato vale molto perché ci può aiutare a spingere in classifica. Tutti i giocatori sono disponibili, basti vedere Ragatzu. Dobbiamo sfruttare la nostra qualità. Sono contento perché ho lavorato tantissimo in quarantena e non c'è altra soluzione. Io non mi sono fermato e ho cercato di migliorare su tutti gli aspetti. Quindi sono contento per lo sforzo che ho fatto

Luigi DI BIAGIO (All. SPAL)

I tifosi sono delusi per quanto successo quest'anno e da parte mia c'è voglia di continuare. Io penso che avremo degli scontri che ci potranno rilanciare. Ci proveremo fino alla fine

Play Icon WATCH Ribery, Zaniolo, Inglese e gli altri: stagione finita? Macchè. Ecco chi torna a disposizione 00:01:35

Serie A Simeone manda in paradiso il Cagliari al 93’. L'1-0 inguaia la SPAL e firma il primo successo Zenga DA 3 ORE