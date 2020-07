Alla vigilia della sfida contro il Getafe che potrebbe consentire ai Blancos, in caso di vittoria, di volare a +4 sul Barcellona, il tecnico francese preferisce glissare in conferenza stampa di fronte alle domande sull'esterno, trasferitosi all'Inter: "Qui al Real può succedere di tutto, lui è ancora un nostro giocatore anche se a breve potrà succedere qualcosa".

Alla vigilia della sfida di Liga contro il Getafe che, in caso di successo, consentirebbe al Real Madrid di andare in fuga al comando della classifica portandosi a +4 sul Barcellona, il tecnico delle merengues Zinedine Zidane cerca di rimanere concentrato sul campo e di non farsi distrarre dal mercato, dove uno degli argomenti più caldi è il trasferimento di Achraf Hakimi all'Inter.

"Lui è ancora un nostro giocatore - commenta Zidane riferendosi evidentemente al fatto che ancora manca l'annuncio ufficiale - ma qui può succedere di tutto. In questo club si sono due lati, quello economico e quello sportivo. Non è il caso di parlare di cose che potrebbero succedere a breve, abbiamo da preparare una partita ed è quello che mi interessa. Non dico che non mi interessa la situazione di Hakimi, però questa è la situazione e vedremo cosa succederà. Chi ha deciso? Non c'è una risposta. Sono coinvolti un club, un giocatore e un allenatore e ognuno di loro ha un ruolo nella vicenda".

Serie A Hakimi all'Inter, in Germania sicuri: "Veloce e con grandi margini, è l'esterno ideale per Conte" DA 6 ORE

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Serie A Hakimi è un giocatore dell'Inter, arrivata la firma sul contratto fino al 2025 DA UN GIORNO