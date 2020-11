È l’autunno del 1897 quando un gruppo di studenti torinesi del Liceo Classico Massimo d’Azeglio fonda l’allora "Sport-Club Juventus", naturale conseguenza dei pomeriggi post-scolastici trascorsi a giocare al “football” nella vicina piazza d’armi, lì dove c’era una panchina utilizzata come punto di ritrovo, ora conservata nel museo ufficiale della società. I ragazzi, dapprima 13 e diventati poi 18, scelgono come prima sede il retrobottega di un’officina ciclistica situata in corso Re Umberto, di proprietà della famiglia Canfari e, durante una delle prime riunioni, mettono ai voti il nome della neonata società: dopo aver pensato a “Società Via Fort” e “Società Sportiva Massimo d’Azeglio”, propendono per un nome più neutro, “Sport-Club Juventus”, che possa avere un richiamo latineggiante ma anche internazionale, così da renderne più semplice l’eventuale diffusione all’estero. La data esatta della fondazione ufficiale del club è sconosciuta, ma si è sempre utilizzato il 1° novembre 1897 in via convenzionale.