Undici anni. È questo l'orizzonte temporale che è passato tra il Mourinho 1 e il Mourinho 2 in Serie A. Dall'estate del 2021 l'allenatore portoghese sarà Dall'estate del 2021 l'allenatore portoghese sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra in casa Roma , tornando di fatto a sedersi sulle panchine del nostro campionato. L'ultima volta lo aveva fatto nel Maggio del 2010, quando riuscì a guidare l'Inter verso l'impresa più titanica di sempre nella storia del club: il Triplete. Oggi trova un campionato diametralmente opposto, che presenta un sacco di squadre diverse e tanti allenatori in rampa di lancio, ma qualche punto in comune è rimasto.

Il primo è indubbiamente Zlatan Ibrahimovic, che proprio mentre Mou lasciava l'Inter stava rientrando in Italia per vestire la maglia del Milan nella sua prima apparizione rossonera. Poi, ovviamente, c'è Gianluigi Buffon, che insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci rappresenta gli ultimi 10 anni della Juventus. Nel 2010 Bonucci era ancora al Bari, ma proprio nell'estate dell'addio di Mourinho raggiunse Torino per completare la BBC.

Com'è cambiata la Serie A

Nel 2009-2010 il Palermo allenato da Zenga e Delio Rossi finì il campionato al quinto posto. Oggi naviga in Serie C. La Juventus di Ciro Ferrara e Alberto Zaccheroni arrivò settima. Il Bari dei miracoli di Gian Piero Ventura chiuse decimo e il Catania di Atzori e Mihajlovic tredicesimo. Anche loro, oggi sono in Serie C. Livorno e Siena, all'epoca retrocesse, nel 2021-22 probabilmente si ritroveranno in Serie D. I granata sono appena retrocessi dal girone A di Serie C mentre i bianconeri navigano al quarto posto nel girone E. Gasperini allenava il Genoa, Guidolin il Parma, Handanovic vestiva la maglia dell'Udinese e Massimiliano Allegri aveva lasciato il Cagliari alla 34a giornata. Ballardini era l'allenatore della Lazio e il capocannoniere del campionato fu Totò Di Natale con i suoi 29 gol.

Spezia, Benevento ed Hellas in Lega Pro, Atalanta retrocessa: dov'erano nel 2009-10 le 20 squadre ora in Serie A

Serie A 2020-21 Nel 2009-10 erano Attualmente Atalanta 18° posto in A (retrocessa) 2° posto in A Benevento Lega Pro 1ª div. 18° posto in A Bologna 17° posto in A 12° posto in A Cagliari 16° posto in A 17° posto in A Crotone 8° posto in B 20° posto in A (retrocesso) Fiorentina 11° posto in A 14° posto in A Genoa 9° posto in A 13° posto in A Inter 1° posto in A 1° posto in A Juventus 7° posto in A 3° posto in A Lazio 12° posto in A 6° posto in A Milan 3° posto in A 4° posto in A Napoli 6° posto in A 5° posto in A Parma 8° posto in A 19° posto in A (retrocesso) Roma 2° posto in A 7° posto in A Sampdoria 4° posto in A 9° posto in A Sassuolo 4° posto in B 8° posto in A Spezia Lega Pro 2ª div. 16° posto in A Torino 5° posto in B 15° posto in A Udinese 15° posto in A 11° posto in A Verona Lega Pro 1ª div. 10° posto in A

Ma non solo

Lo Spezia veniva promosso in Lega Pro Prima Divisione dopo aver vinto la finale dei play-off e il Benevento terminava 5º nel girone A della Lega Pro Prima Divisione perdendo la semifinale dei play-off. Il Sassuolo era ancora in Serie B, Roberto De Zerbi, Andrea Pirlo, Vincenzo Italiano e Filippo Inzaghi facevano ancora i professionisti mentre Simone Inzaghi e Ivan Juric avevano da poco appeso le scarpette al chiodo.

Gli allenatori di Serie A: Gattuso, De Zerbi, Pirlo e i fratelli Inzaghi ancora in campo, Pioli al Sassuolo in Serie B

ALLENATORI A 2020-21 Nel 2009-10 erano Squadra Attuale GASPERINI Genoa Atalanta F.INZAGHI Attaccante Milan Benevento MIHAJLOVIC Catania Bologna SEMPLICI Arezzo Cagliari COSMI Livorno Crotone IACHINI Brescia Fiorentina BALLARDINI Genoa Lazio CONTE Atalanta (dimissioni) Inter PIRLO Regista Milan Juventus S.INZAGHI Attaccante Lazio Lazio PIOLI Sassuolo (Serie B) Milan GATTUSO Centrocampista Milan Napoli D'AVERSA Centrocampista Gallipoli Parma FONSECA Pinhalnovense Roma RANIERI Roma Sampdoria DE ZERBI Centrocampista Napoli Sassuolo ITALIANO Centrocampista Padova Spezia NICOLA Difensore Lumezzane Torino GOTTI Cagliari (viceallenatore) Udinese JURIC Centrocampista Genoa Verona

E la Roma di oggi

Nell'estate del 2010 Gianluca Mancini aveva da poco festeggiato i 14 anni. Kumbulla ne aveva 10 e Ibañez 12. Calafiori aveva da poco raggiunto l'ottavo anno di età, mentre Borja Mayoral ne faceva 13. El Shaarawy stava per raggiungere la maggiore età, e nell'attesa di prendere la patente poteva farsi portare in giro da Juan Jesus, appena un anno più giovane di lui. Dzeko vestiva ancora la maglia del Wolfsburg, Pedro faceva parte del tridente del Barcellona (battuto in semifinale di Champions) e Chris Smalling chiudeva la sua esperienza con la maglia del Fulham. Insomma, è cambiato veramente tutto, ma un punto in comune, Mou, lo troverà anche nella capitale: Davide Santon.

Da "zero tituli" a "culla di oro", Mou abbraccia la Roma

