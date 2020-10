Calcio

Agnelli: "Provincialismo e incapacità, Lega A venga gestita da partner esterno"

Andrea Agnelli nella conferenza stampa a margine di Juventus-Napoli, la partita fantasma della 3a giornata di Serie A fa un analisi dura sui problemi del calcio italiano: "E' evidente che una squadra che non si presenta non dà una bella immagine del nostro calcio. Siamo abituati a essere autoreferenziali, ben venga individuare un partner serio per la gestione commerciale della Lega Serie A".

00:01:45, 6 Visualizzazioni, 15 minuti fa