Un'altra goleada a stretto giro di posta. Dopo il 5-0 sul Lugano, l'Inter strapazza anche la Carrarese imponendosi 7-0 in un test amichevole disputato ad Appiano Gentile. Avversari di sicuro non trascendentali quelli affrontati in questi giorni dai nerazzurri di Antonio Conte, che tuttavia confermano di essere in un buon momento di forma e di avere una certa facilità a trovare la via del gol.