Ha lasciato l’Italia da un meno di un paio d’anni ma quello tra Carlo Ancelotti e il calcio tricolore è un rapporto che resterà sempre inesauribile. Intervenuto a Tiki Taka – La Repubblica del pallone, l’attuale allenatore dell’Everton ha spaziato su diversi temi, con la solita eleganza che lo contraddistingue:





Il consiglio all’allievo

Serie A Pirlo: "Tirata d'orecchie a Dybala? Non solo a lui" IERI A 16:05

“Pirlo non ha bisogno di consigli ma gliene voglio dare uno: se deve affondare che affondi con le proprie idee e non con quelle degli altri”.

L’esperienza a Napoli

“Il Napoli è stato un bell’ambiente, una famiglia. Napoli è una bellissima città, con tante contraddizioni. Non avevo mai vissuto al sud ed era un’esperienza che valeva la pena fare. Se è stato più doloroso l’esonero dalla Juve o dal Napoli? Sono tutte esperienze dolorose che passano però nel giro di un attimo. Bisogna guardare avanti. Alla fine di tutto saranno sicuramente di più i ricordi belli di quelli negativi. Il calcio è una mia grande passione ma tale rimane. Ci sono cose più importanti nella vita, soprattutto in questo periodo”.

Stare sulla graticola

“L’esonero fa parte del nostro mestiere, non è una iattura. Quando le cose non funzionano tra un allenatore e una società è giusto chiudere. Se le cose funzionano bene si riescono a gestire le situazioni più difficili ma non deve essere un matrimonio forzato. L’esonero non si capisce, l’allenatore è sempre l’ultimo a saperlo. Ci sono delle sensazioni ma fino a che non c’è la notizia ufficiale non lo sai. Nel 2007 al Milan ogni volta si diceva sempre che dovesse essere la mia ultima partita e poi abbiamo vinto la Champions. Un allenatore perde solo tempo a pensare al suo esonero: deve pensare solo a fare il suo lavoro”.

Ibrahimovic sorprende ancora

“Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva gol in tutte le partite. Ora è tornato in Italia, pensavo fosse la fine e invece anche qui fa gol ogni domenica. È immortale, come Cristiano Ronaldo. Continuare a giocare è facile ma loro non giocano e basta, segnano sempre e fare sempre gol non è così semplice. Volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui”.

Milan, tutto può succedere

“Sul Milan di Pioli se può vincere lo Scudetto, afferma: “Il Milan ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Ai rossoneri manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus ed Inter, ma non bisogna dimenticare che questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Ci sono in testa squadre che nessuno avrebbe mai detto all’inizio della stagione. Tutto può succedere”.

Gattuso: "Mai dato colpe ad Ancelotti. Ci vuole rispetto o alla prossima rispondo 'si' e 'no'"

Serie A Juventus, Pirlo: "Contro la Lazio, gara entusiasmante" 07/11/2020 A 18:03