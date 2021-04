Calcio

Andrea Pirlo dopo Fiorentina-Juventus: "Primo tempo brutto, l'avevamo preparata in altro modo"

SERIE A - Andrea Pirlo fa buon viso a cattivo gioco dopo il pareggio strappato contro la Fiorentina al Franchi: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, l’avevamo preparata in tutt’altro modo. Nella ripresa è andata un po’ meglio perché abbiamo cambiato l’assetto tattico. Era una partita importante, contava molto per noi ma anche per la Fiorentina".

00:00:43, 2 ore fa