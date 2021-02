Calcio

Andrea Pirlo presenta Juventus-Roma: "Lotta Scudetto? Ci sono anche i giallorossi"

SERIE A - Nella conferenza di vigilia di Juventus-Roma, Andrea Pirlo spiega il motivo per cui crede che anche la squadra di Fonseca sia da considerarsi in piena lizza per lo Scudetto: "Questo è un campionato particolare, noi siamo tra quelle che possono ambire alla vittoria finale, così la Roma che si è ripresa subito ed è ancora lì a lottare. Fonseca ha avuto tante critiche ma è un grande".

