Sassuolo-Inter, match della nona giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è concluso col punteggio di 0-3 a favore dei nerazzurri allenati da Antonio Conte che si sono imposti grazie ai gol di Sanchez e Gagliardini, intervallati dalla goffa autorete di Chiriches. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l'evento a partire da quelle dell'allenatore dell'Inter che, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Noi diamo sempre il cento per cento - le parole di Conte -. L'importante è uscire con la maglia sudata. A volte va bene, altre volte va male. Se è cambiato nella testa dei giocatori dopo la sconfitta col Real Madrid? No, non è cambiato assolutamente niente".

Conte: "C'è gente che non vede l'ora di buttarci addosso...non dico cosa"

"C'è accanimento contro l'Inter, a prescindere. Non vedono l'ora di buttarci addosso non dico cosa. Non vedono l'ora a prescindere di buttare negatività su tutto l'ambiente. Noi dobbiamo essere ermetici, fare fronte unico".

Il rapporto con la proprietà

"Il rapporto tra me e la proprietà e tra me e Steven Zhang è ottimo. Io mi sono messo totalmente a disposizione per iniziare un percorso con l'Inter, per cercare di riportare il club dove merita e dove è stato 10 anni fa. Io sono una delle soluzioni, ma non l'unica soluzione".

Sulla partita

"L'abbiamo preparata nella giusta maniera. Barella era la prima volta che giocava davanti alla difesa. Se è stata la miglior prestazione della stagione? Assolutamente no, abbiamo fatto molto meglio altre volte ma il risultato condiziona i giudizi. Abbiamo giocato meglio in alcune partite non vinte. Complimenti ai calciatori, qui all'Inter non è semplice niente".

