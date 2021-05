Calcio

Antonio Conte dopo Crotone-Inter: "Percorso straordinario, abbiamo voglia di far festa"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter dopo il 2-0 esterno contro il Crotone che avvicina i nerazzurri a un 1 dallo scudetto, che potrebbe arrivare anche domenica se l'Atalanta non dovesse vincere sul campo del Sassuolo, non nasconde la voglia di far festa: "Sentiamo lo scudetto vicino, inutile nascondersi stiamo facendo qualcosa di straordinario, per cui è lecito festeggiare e nemmeno poco...".

00:01:51, 25 minuti fa