"Inter distratta dalla Superlega? Abbiamo avuto solo un giorno per allenarci dopo Napoli. Il lavoro è stato molto concentrato, abbiamo ascoltato tutti le notizie sulla Superlega. Da uomo di sport dico che le tradizioni non vanno dimenticate. Vanno rispettate. Lo sport deve essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere e guadagnarci un qualcosa. Detto questo, penso che anche la Uefa dovrebbe riflettere. La Uefa prende tutti i diritti e dà alle squadre solo una minima parte. Devono fare una grande riflessione”.

