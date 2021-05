Calcio

Antonio Conte, vincere e dirsi: dopo Bari, Siena, e Juve ora l'Inter fra ristoranti, carri e sfoghi

SERIE A - Come spesso gli è capitato in carriera Antonio Conte, dopo un successo importante, ha deciso di andarsene. Non è successo solo all'Inter ma in tantissime parentesi della sua carriera da allenatore: da Bari, a Siena fino alla Juventus, il tecnico leccese vuole sempre vincere e investimenti top e spesso non ha usato giri di parole per dirlo...

00:04:00, un' ora fa