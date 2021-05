Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Serie A La procura Figc apre fascicolo d’indagine sulle frasi di Vigorito 19 ORE FA

Indisponibili: Toloi

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: Schiattarella

Indisponibili: Foulon, Iago Falque, Moncini, Sau

Statistiche Opta

L’Atalanta è una delle sole quattro squadre contro cui il Benevento ha perso tutte le partite giocate in Serie A: Inter, Napoli e SPAL le altre.

L’unico precedente tra Atalanta e Benevento in casa dei bergamaschi in Serie A risale al novembre 2017 (1-0 a favore dei lombardi).

Il Benevento è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata: un pareggio contro la Roma a febbraio e lo storico successo fuori casa contro la Juventus a marzo (completa una sconfitta contro il Milan a inizio maggio).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in campionato e solo tre volte è arrivata a sette successi interni di fila in Serie A (ottobre 1948, marzo 1968 e luglio 2020).

L’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata in tre match interni di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2017 (cinque in quel caso).

Cinque delle sette vittorie del Benevento in questo campionato sono arrivate in trasferta, incluse le ultime tre.

Dopo aver vinto quattro delle prime otto trasferte di questo campionato (1N, 3P), il Benevento ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove (3N, 5P).

Sfida tra il miglior e peggior attacco della Serie A nel corso del 2021: Atalanta (56 reti) e Benevento (21).

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A con l’Atalanta per Duván Zapata; finora ha messo a segno 55 reti con questa maglia nella competizione, più di ogni altro giocatore con la Dea nell’era dei tre punti a vittoria dopo lo stesso numero di gare giocate.

L’Atalanta è la vittima preferita di Iago Falque in Serie A: per il giocatore del Benevento sei gol in sette sfide contro i bergamaschi.

Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A

Serie A Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca" UN GIORNO FA