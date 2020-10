Non c'è pace per Mattia Caldara. Il difensore dell'Atalanta, stando a quanto riporta la "Gazzetta dello Sport", dovrà operarsi a causa di una lesione al tendine rotuleo sinistro: si prevedono almeno due o tre mesi di stop. Prosegue dunque la maledizione del bergamasco, che non riesce a giocare con continutà a causa dei numerosi problemi fisici: in carriera, con la maglia del Milan, il difensore ha già affrontato una lacerazione parziale del tendine d'achille nell'ottobre 2018 e la rottura del legamento crociato nel maggio 2019.