Prima l'esordio in Champions League, uno scampolo di gara nella sfortunatissima notte dello 0-5 col Liverpool. Poi il debutto in Serie A (da titolare) e una buona prestazione contro l'Inter. Settimana certamente da incorniciare per Matteo Ruggeri, 18enne originario di Zogno in Val Brembana e cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Un talento fatto in casa, né più né meno, inserito in una rosa che per la quasi totalità parla straniero e che la scorsa stagione segnò la bellezza di 98 gol in campionato nessuno dei quali firmato da un giocatore italiano. Gasperini, complice l'indisponibilità di Gosens e un Mojica apparso non del tutto affidabile nei gettoni di presenza accumulati finora, ha deciso di puntare su Ruggeri dal 1' in un match così delicato e complicato come quello contro l'Inter di Antonio Conte. Il classico battesimo del fuoco. E la risposta è stata confortante.