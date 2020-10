"Sutalo per la serie A può essere molto utile, mentre in avanti Lammers è più pronto di Miranchuk che è stato infortunato un mese. Sam ha fatto due gol e sotto l'aspetto atletico stava bene fino a due giorni fa: ha avuto problemi di stomaco in Danimarca, è da verificare. Aleksey ha fatto un bel gol col Midtjylland ma per ora può entrare a partita in corso".

"Gomez è sempre meglio che giochi. Non è che abbiamo 13 partite in un mese e mezzo come la fine della scorsa stagione: ce n'è una intera davanti. Ilicic ha recuperato, a Napoli ha fatto il titolare e in Champions no, ma ha fatto benissimo. Per noi è un giocatore straordinario: per me è a posto. E se lo è, non me ne privo: può giocare, se recupera la fiducia nelle giocate".