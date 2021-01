L'Atalanta festeggia la prima partita del 2021 con una netta vittoria per 5-1 contro il Sassuolo di De Zerbi . Nel post-partita Gian Piero Gasperini non nasconde la soddisfazione davanti alle telecamere:

"Siamo la loro bestia nera, questo è vero, ma le partite non sono mai scontate all'inizio. Nei primi 7 minuti sono partiti forte, hanno avuto situazioni pericolose, poi per tutto il resto della partita meglio noi. Ho visto cose importanti oggi per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa. Già nel primo tempo potevamo fare più gol".