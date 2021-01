"Abbiamo avuto delle strisce molto importanti anche dopo il lockdown con Gomez in campo. La mia è stata una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più De Roon e Freuler. L'abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata".