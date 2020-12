" Il Papu Gomez? Se vogliamo parlare di calcio bene... Ne stiamo parlando da giorni, ma domani (domenica, ndr) abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa gara che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta a questo ". Così, in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma , il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini risponde a chi gli chiede un commento sul caso legato a capitan Gomez e su possibili nuovi arrivi durante il mercato di gennaio: " Non ho intenzione di chiedere giocatori alla società, vedremo a gennaio di avere gente contenta di stare qua ", sottolinea Gasperini.

"La scelta si fa in base all'anzianità, all'appartenenza e al numero di partite giocate. Io sono per più capitani: per me De Roon, Freuler e Toloi sono tre capitani".