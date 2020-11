"Queste sono partite non facili. Abbiamo trovato una squadra in condizione. In difesa siamo stati attenti e abbiamo costruito, ma non concretizzato ed è uscito questo 0-0. Il nostro percorso è buono. Il campionato quest'anno è difficile. Stiamo inserendo tanti nuovi giocatori e tanti sono di prospettiva e per il momento va bene così. L'Atalanta non ha cambiato il suo target, cerchiamo sempre giocatori che possono crescere. C'è molta distorsione nella comunicazione dell'Atalanta, si parla tanto di turnover. Oggi c'erano Gollini, Zapata e tanti altri. Va in campo la migliore formazione possibile in quel momento".